В России создали инструмент для проверки данных перед обучением ИИ

Ученые центра практического искусственного интеллекта Сбера и Института AIRI представили открытый инструмент для диагностики данных перед обучением ИИ-моделей SplitLight, сообщает пресс-служба Сбера.

SplitLight свободно доступен для использования. Его можно применять в режиме библиотеки на Python и как интерактивный интерфейс, не требующий кода.

Новый инструмент позволяет увидеть сбои, сдвинутые временные метки и дублирующиеся события. SplitLight способен обнаруживать аномалии, чтобы разработчик смог исправить ошибки подготовки данных.

Также новый инструмент может фиксировать результаты между разными исследованиями и проверять реалистичность в обучающей выборке.