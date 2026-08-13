На «Госуслугах» появится сервис поиска и покупки мест на кладбищах

На портале «Госуслуги» к 1 декабря 2026 года в 21 регионе будут внедрены новые сервисы для поиска и приобретения мест захоронений. Об этом говорится в ведомственном паспорте цифровой трансформации Минцифры.

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Для реализации инициативы планируется загрузить информацию о 14 тысячах кладбищ в Национальную систему пространственных данных (НСПД) и обеспечить импорт данных для предоставления 15 государственных услуг в электронном формате. На реализацию проекта выделят 295,5 миллиона рублей.

В Минцифры сообщили добавили, что в 2026 году система «Управление захоронениями» будет внедрена в шести регионах, а в 15 других регионах «ведется активная работа» по ее реализации. Эта система «упрощает и ускоряет доступ граждан к услугам в трудный период, снижает административную нагрузку на органы власти и повышает прозрачность процессов учета мест захоронений и рынка похоронных услуг», отметил представитель министерства.

Президент Ассоциации крематориев России Алексей Сулоев считает, что технический запуск в указанные сроки возможен, однако опыт пилотного тестирования уже выявил ряд типичных проблем. К ним относятся отсутствие бесшовной интеграции данных из госреестров, недостаток или разрозненность цифровой информации о конкретных местах захоронений, невозможность выбора участка на интерактивной карте, сохранение бумажной процедуры при подзахоронении, а также нехватка финансирования, оборудования и специалистов в муниципалитетах, которые отвечают за основную практическую работу, передает «Коммерсантъ».

В России на фоне удорожания традиционных захоронений и дефицита крематориев в российских городах набирает обороты услуга, получившая название фальшкремация. Сначала в регионе проживания покойного проводится полноценная прощальная церемония в траурном зале. Затем тело отправляется в другую местность, где есть действующий крематорий.