Ученые нашли новый объект с излучением в 100 миллиардов раз больше, чем у звезд

Орбитальный телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил в созвездии Кита необычный объект, предположительно, являющийся «черной звездой» — сверхмассивной черной дырой, окруженной раскаленным газом. Открытие указывает на то, что такие объекты могли быть распространены в ранней Вселенной. Об этом сообщает Институт науки и технологий Австрии (ISTA).

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Астрономы отмечают, что объект внешне напоминает гигантскую звезду, однако выделяет примерно в 100 миллиардов раз больше энергии, чем способна произвести любая, даже самая массивная из известных звезд. По уровню излучения он значительно ближе к черным дырам.

Доцент ISTA Йоррит Матти отметил, что «черная звезда» MoM-BH*-1 и аналогичные объекты могли быть основным источником энергии для быстро растущих квазаров в первых галактиках. Также «Джеймс Уэбб» зафиксировал ранее неизвестный тип древних галактик, названный «тусклыми красными точками», которые имеют необычную структуру спектра и массу, превышающую прогнозы современных теорий.

В прошлом году была обнаружена «красная точка» UDS-154183, которая оказалась не галактикой, а «черной звездой». Эти объекты представляют собой черные дыры с плотным облаком водородно-гелиевой плазмы. MoM-BH*-1 нашли недавно. Она находится на расстоянии 13 миллиардов световых лет от Земли, говорится в материале.

До этого астрономы впервые смогли проследить за изменением облаков на экзопланете WASP-94 A b, расположенной примерно в 690 световых годах от Земли. Наблюдения были проведены с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб».