Микропластик усилил кислородный стресс у моллюсков из Мексиканского залива

Экологи из США открыли свидетельства того, что накопление частиц микропластика внутри устриц из прибрежных регионов Мексиканского залива повысило уровень кислородного стресса и негативно повлияло на многие физиологические процессы в их организме. Об этом пишут исследователи в статье, опубликованной в журнале PLoS One.

"Двустворчатые моллюски играют важную роль в работе экосистем и очистке воды от различных загрязнителей, что также делает их особенно уязвимыми к действию микропластика. Мы впервые изучили то, как это загрязнение влияет на природные колонии устриц, и раскрыли сразу несколько негативных аспектов влияния микропластика на их жизнь", - говорится в публикации.

К такому выводу пришла группа американских экологов под руководством доцента Техасского университета долины Рио-Гранде (США) Сайдура Рахмана при наблюдениях за американскими устрицами (Crassostrea virginica), обитающими у берегов острова Саут-Падре на побережье Техаса, а также в соседнем озере Сан-Мартин. На соседних пляжах местные жители часто находят крупный и мелкий пластиковый мусор, что побудило ученых изучить влияние микропластика на жизнь местных двустворчатых моллюсков.

Для этого ученые собрали несколько десятков образцов устриц из этих акваторий, а также вырастили в лаборатории аналогичное число особей Crassostrea virginica, живших в чистой воде и не подвергавшихся действию микропластика. После этого Рахман и его коллеги собрали пробы различных тканей тела устриц, в том числе их жабр, фильтрующих и пищеварительных органов, подсчитали число частиц пластика в них и изучили жизнедеятельность их клеток.

Эти замеры указали на присутствие большого числа полимерных волокон и микроскопических частиц пластика во всех изученных органах моллюсков с острова Саут-Падре и озера Сан-Мартин, причем в первом случае их содержалось значительно больше, что говорит о более высоком уровне загрязнения морских вод. И в том, и в другом случае ученые выявили серьезные проблемы в работе организма устриц, а также повышенную активность ферментов SOD и CAT, отвечающих за выработку антиоксидантов.

Вкупе с высокой концентрацией еще одного биомаркера, тринитротирозина, это свидетельствует о высоком уровне кислородного стресса в организме устриц, что привело к развитию сбоев в работе многих физиологических процессов. В частности, моллюски из загрязненных регионов побережья вырабатывали в несколько раз меньше слизи, которая защищает их жабры от повреждений и помогает извлекать частицы пищи из воды. Эти перемены могут негативно влиять на выживание прибрежных колоний двустворчатых моллюсков, подытожили ученые.

О пластиковом загрязнении природы

За последние десятилетия ученые обнаружили огромное количество частиц пластикового мусора и микропластика не только в реках и озерах, но и во многих удаленных регионах Мирового океана, где возникли гигантские "мусорные пятна". Частицы пластикового мусора были недавно найдены на дне Марианской впадины и на вершине горы Эверест, куда они были занесены ветром, осадками и глубинными течениями, а также в воздухе, выдыхаемом дельфинами и китами.