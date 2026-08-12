Крючок с оленем из железного века нашли в российском регионе

В Башкирии, на II Нагаевском городище, нашли поясной крючок с изображением оленя, выполненный в традициях скифского звериного стиля, рассказал «Башинформу» археолог Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия региона Рашит Султанов.

Стилизованное изображение оленя с повернутой назад головой и подогнутыми ногами копирует скифские древности указанной территории, но выполнено в местной манере, что свидетельствует о трансформации традиций, отметил специалист. В то же время сохранены основные элементы: стилизованное изображение хищной птицы в узкой части (грифон), Т-образный штифт крепления и общая концепция изображения.

«Ближайшие аналогии на территории Башкортостана несут в себе уже облик местных животных или фантастических, что говорит о творческой переработке оригинала местными мастерами и архаичности нашей находки», — подчеркнул Султанов.

Вместе с поясным крючком найдены украшения в виде бронзовых накладок и подвесок, наконечники стрел, подвески с браком литья, свидетельствующие о местном производстве металлических изделий.

Городище относится к кара-абызской культуре (IV век до н.э. — III век н.э.) раннего железного века, скорее всего, оно было основано на освоенных с эпохи бронзы площадях и занимает особое место среди городищ подобного типа (Шиповское, Охлебининское, Акбердинское), отмечают ученые.

Ранее в Башкирии нашли могилу всадника, который жил более 2000 лет назад. Речь идет о всадническом комплексе эпохи раннего железного века — VIII в. до н. э. Помимо тела, среди находок оказались бронзовые элементы конской сбруи и кости лошади.