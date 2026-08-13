Космонавты Роскосмоса прошли тренировку по ликвидации утечки на МКС

Космонавты Роскосмоса, дублеры 76-й миссии к МКС Олег Кононенко и Александр Гребенкин прошли тренировку по ликвидации утечки атмосферы на космической станции. Об этом сообщили в Центре подготовки космонавтов (ЦПК, входит в Роскосмос).

"[В рамках тренировки на тренажерах российского сегмента МКС] экипаж столкнулся с аварией - разгерметизацией МИМ2 (малого исследовательского модуля "Поиск") с высокой скоростью утечки атмосферы - 6 миллиметров в минуту. В такой ситуации нет времени на просмотр бортовой документации, космонавты должны выполнять часть действий по памяти. Олег Кононенко и Александр Гребенкин быстро обнаружили место утечки, и изолировали поврежденный модуль", - говорится в сообщении.

В рамках тренировки космонавты отработали навыки стандартной работы с бортовыми системами: их обслуживание, ремонт и замену блоков, аналогичную той, которая им предстоит на МКС, чтобы их космический дом был в порядке и нормально функционировал. Так, Кононенко заменил аккумуляторную батарею в служебном модуле "Звезда", а Гребенкин поменял локальный коммутатор температурный в функционально-грузовом блоке "Заря". Экипаж совместно выполнил межбортовой тест телеоператорного режима управления с пристыкованным грузовым кораблем.

В ходе тренировки нештатных ситуаций, в том числе, Гребенкин отработал отказ вентилятора при включении системы очистки атмосферы станции от углекислого газа "Воздух", а Кононенко - отказ клапана КЭ3 на открытии при включении системы кислородообеспечения "Электрон-ВМ" служебного модуля.

В процессе тренировки экипаж показал слаженную работу и успешно выполнил все поставленные задачи, заключили в ЦПК.