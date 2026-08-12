При раскопках в Дербенте открыли редчайшую монету XIII века

Археологи Института археологии РАН, работающие в цитадели Нарын-кала в Дербенте, обнаружили две необычные находки: редчайшую средневековую монету аварского правителя и фрагмент глазурованного блюда с подписью изготовившего его мастера. Об этом рассказал руководитель Дербентской экспедиции, заведующий отделом средневековой археологии ИА РАН Владимира Коваль

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Монета аварского нуцала

Первая находка поначалу поставила археологов в тупик. Сохранилась лишь половина предмета, поэтому его необычная форма мало напоминала привычную круглую монету. Целый экземпляр, от которого нашли осколок, имел вытянутую форму. После изучения выяснилось, что она относится к крайне редкому выпуску Аварского нуцальства XIII века.

Эмитентом таких монет был нуцал Байар, сын Сурака. «Нуцал» — титул правителя средневековой Аварии. На монетах Байара сочетались грузинская и арабская письменность — яркое свидетельство культурных и политических связей горного Дагестана с Закавказьем. В опубликованных нумизматических исследованиях арабская легенда монет этого типа восстанавливается как «малик Байар, сын Сурака, христианин». Исследователи связывают аварскую чеканку с сильным влиянием грузинской монетной традиции.

Монеты Байара действительно исключительно редки. Сейчас исследователям изестно менее 10 экземпляров. Поэтому каждая новая находка способна уточнить представления о зарождении собственного монетного дела в средневековой Аварии.

Коваль указывает Хунзах как место чеканки, это был важнейший политический центр Аварского нуцальства этого времени.

Определить, что именно можно было купить на такую монету, пока невозможно. Соотношение этих чрезвычайно редких выпусков с другими денежными единицами XIII века надежно не установлено. Подобные необычные медные монеты могли выполнять и вполне практическую денежную функцию: в XIII веке на Кавказе существовали кратные медные номиналы, появление которых было связано в том числе с нехваткой серебряной монеты. Коваль предположил, что выпуск мог иметь и демонстративное политическое значение — правитель тем самым заявлял о собственной власти.

Подпись мастера на черепке

Вторая любопытная находка — это фрагмент глазурованного керамического сосуда. Но под слоем глазури археологи заметили процарапанную арабскую надпись. По интерпретации исследователей, надпись означает: «сделал мастер по имени Матан».

Черепок принадлежал большому блюду. Часть надписи утрачена вместе с отколовшимся фрагментом, поэтому первоначальный текст мог быть длиннее: например, содержать сведения о происхождении мастера или времени изготовления сосуда. Это, впрочем, остается лишь предположением.

По предварительной атрибуции, блюдо относится к редкой мраморовидной керамике и, вероятнее всего, было изготовлено в Османской империи — возможно, в ее европейской части. Археолог датирует предмет XVII веком, не исключая самого конца XVI столетия. Особенную ценность находке придает именно подпись изготовителя: для керамических сосудов этого периода такие надписи встречаются крайне редко.

Появление османского изделия в Дербенте исторически вполне объяснимо. В ходе османо-сефевидской войны конца XVI века город оказался под властью империи.

Самый большой раскоп в Нарын-кале

Цитадель Дербента Нарын-кала — охраняемый археологический и архитектурный памятник, поэтому здесь ведутся целевые научные исследования. Площадь основного раскопа составляет около 750 квадратных метров — немного по меркам крупных новостроек, но это крупнейший единый раскоп, когда-либо заложенный внутри цитадели.

Систематические археологические работы в Нарын-кале проводились еще в 1970-х годах, однако лишь отдельными сезонами и на сравнительно небольших участках. Новый этап исследований начался в 2024 году. В 2024–2025 годах впервые удалось на современном уровне проследить застройку значительной части северо-западного сектора крепости и связать новые данные с раскопами 1974–1977 годов. В 2026 году проходит третий полевой сезон экспедиции.

Финансирование исследований обеспечивает благотворительный фонд «Возрождение Дербента», а организационную поддержку — Дербентский государственный историко-архитектурный и археологический музей-заповедник. Инициатором проекта стал дагестанский общественный деятель и меценат Имам Музамудинович Яралиев.

Главная задача археологов гораздо шире поиска отдельных эффектных артефактов. На площади раскопа открыты многочисленные каменные стены, помещения и водопроводы разных эпох. Сопоставляя их друг с другом, ученые пытаются впервые подробно восстановить планировку Нарын-калы и понять, как она менялась на протяжении столетий. До наиболее древних культурных слоев на значительной части участка исследователи пока еще не дошли.