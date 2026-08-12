Археологи нашли гробницу с останками 450 мышей

На греческом острове Крит археологи сделали уникальную находку в святилище Аполлона в древнем городе Гортин. Исследователи раскопали захоронение, содержащее останки более 450 мышей. Грызуны были обнаружены вместе с керамикой и традиционными ритуальными предметами, что указывает на их особое религиозное значение.

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Ученые связали находку с культом Аполлона Сминфея. Прозвище «Сминфей» происходит от древнего диалектного слова sminthos, что означает «мышь». В этой ипостаси божество почиталось одновременно как покровитель и как истребитель грызунов-вредителей.

До этого момента археологические свидетельства культа Сминфея были известны только в Троаде (северо-западная часть современной Турции). Согласно «Илиаде» Гомера, жрец Хрис обращался к Аполлону Мышиному с мольбой наслать чуму на греческое войско под Троей.

Античные авторы, включая географа Страбона, писали, что сам культ зародился именно на Крите. Согласно мифу, критские колонисты основали святилище после того, как мыши уничтожили их кожаные доспехи, исполнив тем древнее пророчество.

Находка в Гортине стала первым материальным доказательством того, что ритуальное почитание мышей действительно практиковалось на Крите в эллинистический период. Руководители раскопок отметили, что это захоронение меняет представления о религиозной жизни древнего города, передает GreekReporter.com.

Ранее около гробницы Сенеба, в районе Курна на западном берегу Луксора, археологи обнаружили восемь нетронутых папирусов, возраст которых оценивается примерно в 3000 лет.