В Омске нашли необычный артефакт бронзового века

В зоне строительства Северного обхода Омска археологи сделали открытие, способное изменить представления о связях древнего населения региона. На территории поселения Андреевка‑4, открытого в 2023 году, найдена подвеска из раковины морского моллюска.

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Как пояснили в пресс‑службе ОмГУ им. Достоевского, этот артефакт указывает на существование развитых торговых связей у населения региона в бронзовом веке.

Помимо подвески, ученые обнаружили керамические сосуды с псевдотекстильной орнаментацией - характерный признак кротовской культуры, известной высоким уровнем гончарного мастерства.

По словам директора научно‑производственного центра «Архео» Максима Грачева, площадь поселения оказалась вдвое больше первоначальной оценки и составляет не менее 20 тыс. квадратных метров. На этой территории представлены сразу несколько культурных слоев - от бронзового века до средневековья.