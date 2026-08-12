Wildberries исчез из американского App Store

Apple удалила приложение Wildberries из американского App Store. Пользователи с этим регионом Apple ID больше не могут скачать клиент маркетплейса или получить для него обновления. В российском магазине приложение осталось на месте и пока распространяется без ограничений.

Уже установленная версия Wildberries продолжает работать: аутентификация, просмотр товаров и оформление заказов доступны как раньше. Apple не удаляет программу с устройств и не блокирует сам сервис.

Поэтому паниковать рано, а вот нажимать на иконку удаления из любопытства точно не стоит — вернуть приложение с американской учётной записью уже не получится.

Предполагаемой причиной стали санкции Евросоюза против WB Банка. Похожая история сегодня произошла с Ozon Банком: его приложение исчезло из Google Play вскоре после введения ограничений. В этот же день App Store покинул и «Яндекс Пэй». Магазины приложений явно решили устроить российским сервисам августовский сезон выбывания.

Изменение затронуло владельцев американских аккаунтов Apple. Такие учётные записи россияне часто заводили ради недоступных в отечественном App Store игр, программ и подписок. Проверить регион можно в настройках Apple ID.

Пользователям американского стора остаётся не удалять рабочее приложение либо перевести учётную запись в российский регион. Во втором случае могут потребоваться изменение платёжных данных и выполнение других условий Apple.