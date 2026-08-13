В России оштрафовали разработчика ИИ за запрещенный контент

Таганский районный суд Москвы оштрафовал американскую компанию Character Technologies, разработчика ИИ-сервиса Character.AI, на 1,25 млн рублей. Причиной стал отказ удалить информацию, связанную с распространением наркотических средств.

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Компанию признали виновной по части 3 статьи 6.13 КоАП РФ. Согласно материалам дела, запрещённая информация о синтетическом наркотике появилась в одном из чатов Character.AI.

История может стать важным прецедентом: к административной ответственности за контент привлекли владельца не сайта или телеграм-канала, а сервиса с генеративным ИИ.

Character.AI позволяет общаться с интерактивными ИИ-персонажами: вымышленными героями, историческими личностями, знаменитостями и образами, созданными пользователями.

Боты способны поддерживать диалог, имитировать эмоциональные реакции и участвовать в ролевых сценариях. Но чем убедительнее цифровой собеседник, тем сложнее разработчику делать вид, что за его репликами никто не обязан присматривать.

Это уже не первое разбирательство Character Technologies с российским правосудием. В апреле 2026 года тот же суд признал компанию виновной в пропаганде среди несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, а также смены пола.

К безопасности Character.AI возникали вопросы и за пределами России. В 2024 году в США широкую огласку получила гибель подростка, который эмоционально привязался к боту, созданному по образу Дейенерис из «Игры престолов».