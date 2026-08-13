В Беларуси найдена кузница X-XI веков

Кузница X-XI веков была найдена археологами во время раскопок в Ошмянском районе. Об этом рассказал научный сотрудник отдела археологии Средних веков и Нового времени Института истории НАН Беларуси Павел Кенько, сообщает БЕЛТА.

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Исследование Гольшанского археологического комплекса в Ошмянском районе длится около 20 лет. В текущем году археологи обнаружили там кузницу X-XI веков — это мощный и надежный фундамент, который сложен из камней.

Внутри помещения присутствуют предметы, свидетельствующие о кузнечном деле, — отходы производства, дефектные изделия, а также предметы со следами починки.

Среди находок обнаружены ножи, ключи, ледоходные шипы и части доспехов. В кузнице также были найдены предметы, не относящиеся к кузнечному делу: бусы, женские украшения и посуда, в том числе с клеймами.