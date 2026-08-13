Астрономы открыли новый вид космического объекта: "звезда" из черной дыры

Астрономы открыли новый вид космического объекта – "звезду" из черной дыры. Это тело размером со всю солнечную систему и светится ярким красным светом в миллиардах световых лет от Земли.

Международная команда ученых совершила прорыв после того, как обратила свое внимание на таинственное красное пятно на снимках ранней солнечной системы, сделанных космическим телескопом Джеймса Уэбба НАСА. Ученые-астрономы утверждают, что обнаружили новый вид космического объекта - “звезду” из черной дыры, которая размером со всю солнечную систему и светится ярким красным светом, пишет The Guardian.

Объект скрывался в созвездии Кита, в миллиардах световых лет от Земли. Считается, что он образовался через 660 миллионов лет после большого взрыва - основной теории астрономов о том, как возникла Вселенная.

Измерения экзотического тела показали, что, хотя оно и напоминает огромную звезду, оно выделяет в 100 миллиардов раз больше энергии, чем может произвести любая известная звезда. Энергетический выброс гораздо ближе к тому, который наблюдается у черных дыр, чем у звезд, отмечает The Guardian.

“Мы обнаружили новый тип астрофизического объекта - звезду-черную дыру”, - сообщил доктор Рохан Найду из Института астрофизики и космических исследований Кавли, входящего в состав Массачусетского технологического института.

Этот объект “излучает энергию, обычно присущую черным дырам, но в то же время несет в себе признаки, классически присущие звездам”, - добавил он.

Ученые использовали космический телескоп Джеймса Уэбба для поиска самых удаленных галактик в известной Вселенной. После того, как им удалось обнаружить галактику под названием Mom-z14, которая образовалась всего через 280 миллионов лет после большого взрыва, они обратили свое внимание на другие космические объекты.

В статье для журнала Nature астрономы описывают, как они сфокусировались на чрезвычайно ярком красном пятне, известном как MoM-BH*-1, самом красном объекте в архиве изображений телескопа.

“То, что его свет почти полностью красный и резко исчезает ниже определенной длины волны, настолько поразительно, что его нельзя сравнить ни с одним известным классом объектов”, - сказал доктор Рохан Найду.

Компьютерное моделирование показало, что этот объект представляет собой не огромную звезду, работающую за счет ядерного синтеза, а черную дыру, настолько окутанную пеленой плотного газа, что она излучает подобно звезде.

Если астрономы правы, это говорит о том, что множество других таинственных маленьких красных точек, которые появляются почти на каждом снимке из глубокого космоса, полученном космическим телескопом Джеймса Уэбба, также являются звездами -черными дырами.

Найду подозревает, что звезды-черные дыры играют важную роль в эволюции галактик. Они могут быть зародышами современных сверхмассивных черных дыр, таких как та, что находится в центре Млечного Пути.

“На протяжении десятилетий мы ожидали, что в самой ранней Вселенной должно произойти что-то впечатляющее. Звезды из черных дыр могут быть "чем-то впечатляющим". Они могут быть зарождающейся фазой ”пеленания", которая знаменует начало пути почти каждой сверхмассивной черной дыры", - сказал он.

Сверхмассивные черные дыры находятся в центрах почти всех галактик, таких как Млечный Путь, и считается, что они определяют судьбу этих галактик.