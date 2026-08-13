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Астрономы открыли новый вид космического объекта: "звезда" из черной дыры

Московский Комсомолециещё 4

Астрономы открыли новый вид космического объекта – "звезду" из черной дыры. Это тело размером со всю солнечную систему и светится ярким красным светом в миллиардах световых лет от Земли.

Астрономы открыли новый вид космического объекта: "звезда" из черной дыры
© Global Look Press

Международная команда ученых совершила прорыв после того, как обратила свое внимание на таинственное красное пятно на снимках ранней солнечной системы, сделанных космическим телескопом Джеймса Уэбба НАСА. Ученые-астрономы утверждают, что обнаружили новый вид космического объекта - “звезду” из черной дыры, которая размером со всю солнечную систему и светится ярким красным светом, пишет The Guardian.

Объект скрывался в созвездии Кита, в миллиардах световых лет от Земли. Считается, что он образовался через 660 миллионов лет после большого взрыва - основной теории астрономов о том, как возникла Вселенная.

Измерения экзотического тела показали, что, хотя оно и напоминает огромную звезду, оно выделяет в 100 миллиардов раз больше энергии, чем может произвести любая известная звезда. Энергетический выброс гораздо ближе к тому, который наблюдается у черных дыр, чем у звезд, отмечает The Guardian.

“Мы обнаружили новый тип астрофизического объекта - звезду-черную дыру”, - сообщил доктор Рохан Найду из Института астрофизики и космических исследований Кавли, входящего в состав Массачусетского технологического института.

Этот объект “излучает энергию, обычно присущую черным дырам, но в то же время несет в себе признаки, классически присущие звездам”, - добавил он.

Ученые использовали космический телескоп Джеймса Уэбба для поиска самых удаленных галактик в известной Вселенной. После того, как им удалось обнаружить галактику под названием Mom-z14, которая образовалась всего через 280 миллионов лет после большого взрыва, они обратили свое внимание на другие космические объекты.

В статье для журнала Nature астрономы описывают, как они сфокусировались на чрезвычайно ярком красном пятне, известном как MoM-BH*-1, самом красном объекте в архиве изображений телескопа.

“То, что его свет почти полностью красный и резко исчезает ниже определенной длины волны, настолько поразительно, что его нельзя сравнить ни с одним известным классом объектов”, - сказал доктор Рохан Найду.

Компьютерное моделирование показало, что этот объект представляет собой не огромную звезду, работающую за счет ядерного синтеза, а черную дыру, настолько окутанную пеленой плотного газа, что она излучает подобно звезде.

Если астрономы правы, это говорит о том, что множество других таинственных маленьких красных точек, которые появляются почти на каждом снимке из глубокого космоса, полученном космическим телескопом Джеймса Уэбба, также являются звездами -черными дырами.

Найду подозревает, что звезды-черные дыры играют важную роль в эволюции галактик. Они могут быть зародышами современных сверхмассивных черных дыр, таких как та, что находится в центре Млечного Пути.

“На протяжении десятилетий мы ожидали, что в самой ранней Вселенной должно произойти что-то впечатляющее. Звезды из черных дыр могут быть "чем-то впечатляющим". Они могут быть зарождающейся фазой ”пеленания", которая знаменует начало пути почти каждой сверхмассивной черной дыры", - сказал он.

Сверхмассивные черные дыры находятся в центрах почти всех галактик, таких как Млечный Путь, и считается, что они определяют судьбу этих галактик.

“Они могут определять, когда звезды способны формироваться и когда они перестают формироваться, задавая направление всему, что следует из звездообразования: рождению планет, зарождению жизни, появлению видов, которые однажды могут объединить всю эту историю”, - сказал доктор Найду.