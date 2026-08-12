Молнии на Земле станут бить чаще по одной причине

Изменения климата приводят к увеличению числа затяжных засух и заставляет молнии бить чаще. О неизбежных последствиях глобального потепления агентству РИА Новости рассказала профессор кафедры лесных и природоохранных наук Университета Британской Колумбии Лори Дэниэлс.

Климатический кризис способствует учащению продолжительных периодов засухи. Кроме того, перемены климата провоцируют более частые удары молний. И, пока цель Организации Объединенных Наций по сдерживаю рост глобальных температур ниже 1,5 градуса не будет достигнута, человечеству придется свыкнуться с такими погодными условиями, констатировала Дэниэлс.

«До тех пор, пока это (цель борьбы с изменением климата — ред.) не будет достигнуто, нам необходимо адаптироваться к более экстремальной засухе и ударам молний», — заявила климатолог.

Ранее метеоролог Роман Вильфанд предупредил россиян об увеличении числа опасных погодных явлений из-за климатического кризиса, возрастает интенсивность дождей, шквалов, также увеличивается количество смерчей. Самым же верным признаком изменений климата является учащение волн жары. Так, в последние годы в Центральной Европе на один теплый сезон приходится в среднем пять-семь волн жары.