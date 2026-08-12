Пролежавший 200 лет под водой меч нашли на дне высохшего озера в Англии

Волонтеры в британском графстве Кент сделали неожиданную находку рядом с замком Чиддингстоун. Из-за продолжительной жары уровень воды в местном озере значительно понизился, что позволило заметить на дне старинный меч. По предварительным оценкам, оружие могло находиться под водой около двух столетий.

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Артефакт был обнаружен во время работ по расчистке водоема от упавших деревьев и веток. Заметив в воде металлический предмет, мужчины извлекли его на поверхность с помощью специального крюка. Меч был немедленно передан куратору замка Наоми Коллик. В настоящее время она совместно с профильными экспертами занимается изучением находки и установлением ее точного происхождения.

В прессе меч уже окрестили «Экскалибуром Кента», проводя параллели с легендарным оружием короля Артура. Исследователи выдвинули основную версию: предполагается, что это церемониальный меч, принадлежавший военному музыканту в начале XIX века. Эта гипотеза согласуется с историей самого водоема — озеро было создано искусственно в 1800-х годах, следовательно, предмет не мог попасть туда ранее этого периода.

Состояние частей меча различается. Лучше всего сохранилась рукоять, изготовленная предположительно, из латуни и покрытая позолотой; на ее навершии отчетливо видно изображение льва. Сам изогнутый клинок сильно пострадал от времени и покрыт толстым слоем ржавчины и озерного ила. Чтобы предотвратить дальнейшее разрушение металла, сотрудники замка поместили находку на хранение в специальную бескислотную бумагу и работают с ней исключительно в защитных перчатках.

Помимо основной, специалисты рассматривают и альтернативные версии появления меча в озере. Согласно одной из них, оружие могло принадлежать Денису Эйру Бауэру — известному арт-дилеру и коллекционеру, который в прошлом владел замком Чиддингстоун и собирал различные образцы холодного оружия. Еще одна гипотеза связывает находку с периодом Второй мировой войны: не исключено, что меч был оставлен на дне военнослужащими, которые в те годы были расквартированы на территории поместья, передает Metro.

Новое исследование останков, предположительно, принадлежащих мушкетеру д’Артаньяну, установило, что обнаруженный в них металлический объект, считавшийся пулей, на самом деле является фрагментом кованого гвоздя.