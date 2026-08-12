Пролежавший 200 лет под водой меч нашли на дне высохшего озера в Англии
Волонтеры в британском графстве Кент сделали неожиданную находку рядом с замком Чиддингстоун. Из-за продолжительной жары уровень воды в местном озере значительно понизился, что позволило заметить на дне старинный меч. По предварительным оценкам, оружие могло находиться под водой около двух столетий.
Артефакт был обнаружен во время работ по расчистке водоема от упавших деревьев и веток. Заметив в воде металлический предмет, мужчины извлекли его на поверхность с помощью специального крюка. Меч был немедленно передан куратору замка Наоми Коллик. В настоящее время она совместно с профильными экспертами занимается изучением находки и установлением ее точного происхождения.
В прессе меч уже окрестили «Экскалибуром Кента», проводя параллели с легендарным оружием короля Артура. Исследователи выдвинули основную версию: предполагается, что это церемониальный меч, принадлежавший военному музыканту в начале XIX века. Эта гипотеза согласуется с историей самого водоема — озеро было создано искусственно в 1800-х годах, следовательно, предмет не мог попасть туда ранее этого периода.
Состояние частей меча различается. Лучше всего сохранилась рукоять, изготовленная предположительно, из латуни и покрытая позолотой; на ее навершии отчетливо видно изображение льва. Сам изогнутый клинок сильно пострадал от времени и покрыт толстым слоем ржавчины и озерного ила. Чтобы предотвратить дальнейшее разрушение металла, сотрудники замка поместили находку на хранение в специальную бескислотную бумагу и работают с ней исключительно в защитных перчатках.
Помимо основной, специалисты рассматривают и альтернативные версии появления меча в озере. Согласно одной из них, оружие могло принадлежать Денису Эйру Бауэру — известному арт-дилеру и коллекционеру, который в прошлом владел замком Чиддингстоун и собирал различные образцы холодного оружия. Еще одна гипотеза связывает находку с периодом Второй мировой войны: не исключено, что меч был оставлен на дне военнослужащими, которые в те годы были расквартированы на территории поместья, передает Metro.
Новое исследование останков, предположительно, принадлежащих мушкетеру д’Артаньяну, установило, что обнаруженный в них металлический объект, считавшийся пулей, на самом деле является фрагментом кованого гвоздя.