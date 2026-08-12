Китайскую лунную станцию будут охранять роботы

Китайские ученые предложили охранять будущую лунную станцию с помощью робособак, которые будут выполнять функции сторожей, разведчиков и помощников для космонавтов. Об этом сообщает South China Morning Post.

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Согласно концепции, разработанной специалистами Китайской академии космических технологий, лунную станцию будут охранять не только люди, но и четвероногие роботы: в то время как один астронавт управляет двумя такими машинами, второй занимается сбором образцов, а третий координирует миссию из герметичного вездехода. Робособаки будут брать на себя самые рутинные и опасные задачи: ежедневное патрулирование станции, проверку оборудования, добычу полезных ископаемых, строительство и даже приготовление пищи.

Кроме того, исследователи предлагают наделить роботов функцией психологической поддержки — они смогут общаться с экипажем и помогать справляться со стрессом от длительной изоляции. Проект является частью программы Международной лунной исследовательской станции (ILRS), которую Китай разрабатывает совместно с Россией. Базовый вариант станции у южного полюса Луны планируется завершить к 2035 году, а высадка первых китайских космонавтов на спутник ожидается до 2030 года.

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