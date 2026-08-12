В высохшем озере в Британии нашли «меч короля Артура»

В Англии из-за сильной жары частично высохло озеро возле замка Чиддингстоун в графстве Кент, что привело к неожиданной находке. Волонтеры обнаружили на дне старинный меч, который мог пролежать под водой около двух столетий, пишет Metro.

Мужчины расчищали озеро от упавших веток, когда заметили металлический предмет. Достать его удалось при помощи крюка. Находку передали куратору замка Наоми Коллик, которая вместе с экспертами пытается установить ее происхождение.

Меч уже прозвали «Экскалибуром Кента» — по аналогии с легендарным оружием короля Артура. По предварительной версии, находка может оказаться церемониальным мечом военного музыканта начала XIX века.

Само озеро было создано в 1800-х годах, поэтому исследователи предполагают, что оружие находится там не более 200 лет.

Лучше всего сохранилась позолоченная рукоять с изображением льва на конце, предположительно изготовленная из латуни. Изогнутый клинок, напротив, покрыт толстым слоем ржавчины и озерной грязи. Сейчас сотрудники замка хранят находку в специальной бескислотной бумаге и прикасаются к ней только в перчатках.

Существуют и другие версии происхождения меча. Когда-то замком владел арт-дилер и коллекционер Денис Эйр Бауэр, собиравший в том числе холодное оружие. Поэтому меч мог принадлежать ему. Также рассматривается версия, что его оставили военнослужащие, размещавшиеся здесь во время Второй мировой войны.