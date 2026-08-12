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В высохшем от жары озере в Британии нашли «меч короля Артура»

Газета.Ruиещё 3

В Англии из-за сильной жары частично высохло озеро возле замка Чиддингстоун в графстве Кент, что привело к неожиданной находке. Волонтеры обнаружили на дне старинный меч, который мог пролежать под водой около двух столетий, пишет Metro.

В высохшем озере в Британии нашли «меч короля Артура»
© Газета.Ru

Мужчины расчищали озеро от упавших веток, когда заметили металлический предмет. Достать его удалось при помощи крюка. Находку передали куратору замка Наоми Коллик, которая вместе с экспертами пытается установить ее происхождение.

Меч уже прозвали «Экскалибуром Кента» — по аналогии с легендарным оружием короля Артура. По предварительной версии, находка может оказаться церемониальным мечом военного музыканта начала XIX века.

Само озеро было создано в 1800-х годах, поэтому исследователи предполагают, что оружие находится там не более 200 лет.

Лучше всего сохранилась позолоченная рукоять с изображением льва на конце, предположительно изготовленная из латуни. Изогнутый клинок, напротив, покрыт толстым слоем ржавчины и озерной грязи. Сейчас сотрудники замка хранят находку в специальной бескислотной бумаге и прикасаются к ней только в перчатках.

Существуют и другие версии происхождения меча. Когда-то замком владел арт-дилер и коллекционер Денис Эйр Бауэр, собиравший в том числе холодное оружие. Поэтому меч мог принадлежать ему. Также рассматривается версия, что его оставили военнослужащие, размещавшиеся здесь во время Второй мировой войны.