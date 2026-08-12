Обнаружена затерянная сеть дорог инков возле Мачу-Пикчу

Скрытую под густой растительностью сеть древних маршрутов выявили в окрестностях перуанского Мачу-Пикчу при помощи технологии лазерного сканирования рельефа.

Более 2,5 километра древних маршрутов нашли специалисты в районе Мачу-Пикчу, передает РИА «Новости».

Самым заметным объектом стала зигзагообразная дорога длиной свыше 1,2 километра. Ученые полагают, что открытие позволит лучше изучить пути доступа к древнему городу и процесс освоения прилегающих территорий.

Точный возраст и предназначение найденных путей пока остаются неизвестными. Для выяснения этих деталей планируется организовать дополнительные полевые исследования и зафиксировать все обнаруженные объекты. Эксперты также намерены оценить сохранность находок и разработать план по их защите.

Масштабные работы прошли в июле при поддержке Управления культуры Куско и Варшавского университета. Выявить скрытые дороги удалось благодаря технологии лазерного сканирования LiDAR. Мачу-Пикчу, возведенный в XV веке на высоте около 2,4 тыс. метров, является одним из главных памятников инкской цивилизации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, археологи в Перу обнаружили захоронение знатной женщины цивилизации Караль.

Британские ученые нашли древний деревянный прототип Стоунхенджа.