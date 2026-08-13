Ученые МЭИ испытали камеру сгорания с охлаждением углекислым газом

В НИУ «МЭИ» сообщили, что ученые вуза испытали экспериментальную камеру сгорания для энергоустановок на стенде мощностью до 1 МВт. В ней используется кислородно-топливная технология, где топливо сжигается в смеси чистого кислорода и углекислого газа.

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Испытания показали устойчивое горение при содержании углекислого газа в смеси до 60%. При этом углекислый газ одновременно участвует в горении и охлаждает стенки камеры. Увеличение подачи охлаждающего газа на 70% снизило их среднюю температуру на 275 градусов.

Технология рассчитана на практически полный захват образующегося углекислого газа и снижение выбросов оксидов азота и других вредных веществ, сообщили в вузе.

В 2026—2028 годах специалисты продолжат испытания, проверят методики численного моделирования и изучат горение при повышенном давлении, близком к условиям реальных энергоустановок.