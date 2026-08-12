У наушников Google Pixel Buds Pro 2 появится новый цвет

В сети нашли изображения новой расцветки беспроводных наушников Google. Судя по утечке, «Корпорация добра» готовит к выпуску модель оливкового цвета.

© Ferra.ru

Согласно слитым маркетинговым материалам, новый цвет называется «Олива» (Olive). Это приглушённый зелёный оттенок.

Google, как пишут СМИ, анонсирует новую расцветку уже сегодня, 12 августа на Made by Google.

© Roland Quandt

Ранее в утечках уже упоминались два зелёных оттенка для будущих телефонов Pixel 11. Похоже, компания добавила этот цвет, чтобы он сочетался с грядущими смартфонами.

После выхода «Олива» станет пятым вариантом расцветки для Pixel Buds Pro 2. Сейчас они доступны в цветах Лунный камень (Moonstone), Фарфор (Porcelain), Пион (Peony) и Лесной орех (Hazel). Все характеристики останутся прежними.