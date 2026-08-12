Оливки: у наушников Google Pixel Buds Pro 2 появится новый цвет
В сети нашли изображения новой расцветки беспроводных наушников Google. Судя по утечке, «Корпорация добра» готовит к выпуску модель оливкового цвета.
Согласно слитым маркетинговым материалам, новый цвет называется «Олива» (Olive). Это приглушённый зелёный оттенок.
Google, как пишут СМИ, анонсирует новую расцветку уже сегодня, 12 августа на Made by Google.
Ранее в утечках уже упоминались два зелёных оттенка для будущих телефонов Pixel 11. Похоже, компания добавила этот цвет, чтобы он сочетался с грядущими смартфонами.
После выхода «Олива» станет пятым вариантом расцветки для Pixel Buds Pro 2. Сейчас они доступны в цветах Лунный камень (Moonstone), Фарфор (Porcelain), Пион (Peony) и Лесной орех (Hazel). Все характеристики останутся прежними.