Названы частые причины замедления смартфона

Есть четыре основных причины, по которым Android-смартфон может работать медленно. Об этом сообщает издание How-To Geek.

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Журналисты портала назвали самые частые причины медленной работы телефона на Android. Самой главной они выбрали заполненную память устройства. В материале говорится, что если в памяти остается мало места, то контроллеру накопителя начинает не хватить пространства для записи новых файлов. Специалисты посоветовали держать свободным не менее 20 процентов от емкости накопителя смартфона.

Еще одной причиной медленной работы назвали приложения, которые функционируют в фоновом режиме.

«Эти программы иногда используют процессор, память и сотовый модем для таких задач, как синхронизация данных, обработка уведомлений, автоматические обновления, запись логов и так далее», — заметили авторы.

Также часто устройство на Android может работать медленнее из-за перегруженного рабочего стола — например, наличия интерактивных виджетов.

Опытным пользователям специалисты рекомендовали отключить классическую анимацию интерфейса Android. Для этого нужно перейти в режим разработчика и изменить параметры «Масштаб анимации окна», «Масштаб анимации перехода» и «Масштаб длительности анимации» на показатель 0,5x.

Ранее журналисты издания MakeUseOf заявили, что после удаления приложений с Android-смартфона на устройстве все равно может остаться «мусор». Они рекомендовали пользователям изучать содержимое папок в накопителе смартфона.