«Сегодня пропадет гравитация»: невероятная теория из Сети

В NASA вынуждены были опровергать теорию о том, что в день полного солнечного затмения 12 августа Земля внезапно потеряет гравитацию на несколько секунд, что приведет к миллионам жертв. Об этом пишет Daily Mail.

Издание напомнило, что конспирологическая теория активно распространяется с декабря 2025 года. Ее родоначальником стал пользователь mr_danya_of. Он утверждал, что в NASA были зафиксированы гравитационные волны от столкновения двух черных дыр, которые затронут Землю 12 августа, и на 7,3 секунды нейтрализуют гравитацию.

При этом, сторонники теории уверены, что в США был разработан секретный проект «Якорь» стоимостью 89 миллиардов долларов, который предусматривает установку скрытых систем крепления на критически важных зданиях и подготовку к тому, что погибнут до 900 миллионов человек.

Несмотря на то, что в итоге заявления о гравитации были удалены из аккаунта mr_danya_of, теория заговора продолжила набирать обороты.

12 августа, вероятно, было выбрано в качестве даты для этой мистификации, так как в именно в этот день произойдет полное солнечное затмение. Также утром в небе был виден парад планет — Юпитер, Меркурий, Марс, Уран, Сатурн и Нептун выстроились в линию, отмечает издание.

«Земля не утратит гравитацию 12 [августа] 2026 года. Гравитация Земли, или суммарная гравитационная сила, определяется ее массой. Единственный способ, при котором Земля могла бы утратить гравитацию, — это потеря массы всей земной системы», — заявил представитель NASA.

Напомним, что полную фазу ожидаемого 12 августа солнечного затмения в России можно будет увидеть только на полуострове Таймыр. При этом большинство россиян смогут наблюдать лишь начальную.

А Еврокомиссия ожидает негативного влияния солнечного затмения 12 августа на работу европейской энергосистемы. Особое внимание к этому вопросу связано с повышенной нагрузкой. Заполненность подземных газовых хранилищ составляет сейчас в Европе около 57% - минимальный уровень для начала августа за всю историю наблюдений. Кроме того, работа части атомных блоков и ГЭС оказалась под угрозой из-за обмеления рек на фоне рекордной жары.