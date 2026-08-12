В Казахстане опровергли взлом eGov и утечку данных граждан

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана не подтвердило информацию о взломе систем электронного правительства eGov и утечке личных данных граждан страны. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее некоторые СМИ сообщили о возможной утечке в даркнет данных из системы eGov. Она якобы коснулась персональной информации и паспортов 15 млн граждан Казахстана.

В министерстве заявили, что проводят совместно с профильными службами техническую проверку информации, в том числе анализ образцов данных. Кроме того, устанавливается возможный источник их происхождения.

«На данный момент подтвержденных данных о взломе информационных систем электронного правительства и получении указанной базы непосредственно из eGov нет», — подчеркнули в казахстанском Минцифры.

При этом в ведомстве подчеркнули, что часть опубликованной информации не соответствует формату базы eGov, а заявления о происхождении базы не подтверждают факт взлома системы.