У компании Маска SpaceXAI появилась платформа для ИИ-агентов

SpaceXAI выпустила Grok Bot. Платформа для ИИ-агентов передаёт работу за компьютером… группам ИИ-агентов. Их используются, чтобы автоматизировать рутину. Они, например, способны входить в приложения и на сайты так же, как это делает человек, запоминать, что делали раньше и т. д. Сейчас такие агенты стали «трендом».

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Пользователь может показать последовательность действий один раз. ИИ запомнит её, учтет предпочтения и станет повторять самостоятельно. При этом агенты сами координируют действия в общем чате, где один руководит, а остальные выступают «специалистами».

Пока что доступ к ней имеют только подписчики тарифов SuperGrok Heavy, Cursor Ultra и Cursor Teams Premium. Для крупных компаний открыт лист ожидания. Программа работает на Windows, macOS, Linux и iOS. Версия для Android появится позже.

Агенты здесь используют интерфейсы, а не API. В SpaceXAI говорят, что и сами уже используют их внутри компании.