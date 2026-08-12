Россия начала практическую реализацию нацпроекта по космосу

Россия в 2026 году начала практическую реализацию нацпроекта по космосу, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.

"Технологический суверенитет сегодня невозможен без современной космической инфраструктуры. В текущем году мы начали практическую реализацию национального проекта "Космос", который охватывает интернет, спутниковую связь и навигацию, дистанционное зондирование Земли и метеорологические сервисы", - сказал он на сессии "Родина - это люди. Технологический суверенитет" в национальном центре "Россия".

Мантуров отметил, что эти решения востребованы всей экономикой, а гражданам дают равный доступ к образованию, работе, медицинским, государственным и финансовым услугам независимо от места проживания.