Раскрыты замедляющие Windows процессы

Встроенные в Windows 11 функции могут стать причиной медленной работы операционной системы (ОС). Об этом сообщает издание MakeUseOf.

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По словам авторов портала, ОС от Microsoft настроена «из лучших побуждений» — чтобы дать пользователю максимально положительный опыт. Однако система имеет столько скрытых функций, что в сумме они могут начать тормозить ее работу.

В первую очередь журналисты раскрыли, что ОС может замедлять встроенный поиск Windows Search. Они отметили, что Windows постоянно сканирует компьютер в фоновом режиме по мере перемещения файлов, и это дополнительно нагружает устройство. Также ресурсы компьютера отнимают сложные визуальные эффекты — к счастью, их можно отключить в разделе «Настройка внешнего вида и производительности Windows». Кроме того, производительность Windows снижается при активации сбалансированного режима питания.

Также авторы MakeUseOf посетовали, что Windows «любит запускать приложения, не сообщая пользователю об этом». В этой связи специалисты рекомендовали проверить автозагрузку и удалить из нее неиспользуемые программы. Опытным пользователям авторы издания посоветовали запустить приложение «Службы» и отключить бесполезные фоновые процессы.

В начале августа бывший инженер Microsoft Юэн Далтон заявил, что у Windows появились проблемы, потому что производитель стал уделять ОС меньше внимания. Далтон отметил, что, справедливости ради, в компании пообещали исправить эту допущение.