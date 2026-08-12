В России обнаружили позволяющий контролировать время артефакт

В устье впадающей в Енисей реки Базаихи нашли уникальный артефакт, который позволял древним людям контролировать время. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на организацию «Красноярская геоархеология».

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Находке около 17-17,5 тысячи лет. Она представляет собой уникальную каменную подвеску, игравшую, как полагают ученые, роль календаря в обиходе древних людей.

Живший еще в каменном веке человек просверлил в гальке отверстие, а по ее периметру нанес что-то вроде орнамента из 25 насечек. В центре подвески расположено красное пятно, которое, вероятно, символизирует Солнце, Луну или каплю крови — специалистам еще предстоит разгадать, что это такое.

Находку называют уникальной, так как она не имеет явных аналогов.

Ранее в Псковской области участники археологической школы нашли редкий славянский амулет-гребень, который мог использоваться как оберег от болезней и нечистой силы.