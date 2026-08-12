Описан вред защитного стекла для гаджетов

Ноутбуки, умные часы и некоторая другая техника не нуждаются в защитных пленках и стеклах. Об этом сообщает издание BGR.

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По мнению авторов портала, защитные стекла практически необходимы для смартфонов, так как те имеют подверженный появлению царапин экран. Однако есть гаджеты, которым защитное стекло или пленка могут навредить. Журналисты описали эти устройства и рассказали о потенциальном вреде от защитных аксессуаров.

В первую очередь авторы BGR отметили, что защитное стекло не нужно ноутбукам. Специалисты объяснили, что между экраном и клавиатурой компьютеров обычно очень маленький зазор, и стекло между ними может повредить шарнир. Также в защите не нуждаются складные смартфоны, так как имеют подвижный дисплей.

В материале говорится, что электронные книги имеют специальный матовый экран. Они объяснили, что защитное стекло на таком экране может привести к появлению бликов в солнечную погоду.

Также авторы издания заметили, что фотоаппаратам тоже не нужны защитные стекла — для камеры лучше использовать комплектный чехол. Наконец, журналисты призвали не использовать защиту для умных часов, так как к их изогнутым краям невозможно наклеить дополнительное стекло.

Ранее журналисты издания SlashGear заявили, что смартфоны, компьютеры, роутеры и телевизоры нужно время от времени перезагружать. Они объяснили, что таким образом на устройствах очищается накопившийся кэш и завершаются неактивные процессы.