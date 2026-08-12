Ученые составили «карту щекотки» человека и проверили гипотезу Дарвина

Ученые из Университета Неймегена (Нидерланды) выяснили, что реакция на щекотку у людей из самых разных культур практически идентична. Исследование, опубликованное в журнале Nature Human Behaviour, показывает, что щекотка представляет собой универсальный социальный и физиологический опыт, объединяющий сенсорные процессы, эмоции и эволюционные механизмы.

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Один опыт на всех континентах

В ходе работы исследователи опросили 448 человек из трех культурных групп: китайев, голландцев и греков. Более 95% участников заявили, что регулярно щекотали других или сами становились объектом щекотки. В детстве людей чаще всего щекочут старшие родственники, а во взрослом возрасте этот опыт перемещается в сферу общения со сверстниками, друзьями и партнерами. При этом эмоциональное восприятие щекотки оказалось довольно неоднозначным. Лишь 42% детей и 35% взрослых отметили, что получают удовольствие от этого процесса. Более четверти респондентов назвали щекотку неприятной, а большинство взрослых сохраняют нейтралитет. Около 77% опрошенных убеждены, что людей щекочут с целью вызвать смех. Однако большинство участников подчеркнули, что возникающий смех вовсе не означает, что человеку действительно приятно.

Карта чувствительности и гипотеза Дарвина

В ходе исследования участники заполнили диаграммы тела, отметит зоны наибольшей чувствительности. «Карты щекотки» оказались удивительно похожими во всех трех группах. Самыми чувствительными участками стабильно становились подмышки, подошвы ног, живот и боковые части туловища. Ученые сопоставили эти карты с физиологическими параметрами: толщиной кожи, чувствительностью к обычным касаниям и уязвимостью органов. Выяснилось, что популярные теории не находят подтверждения.

На самых чувствительных к щекотке зонах не самая тонкая кожа — например, губы и веки значительно тоньше, но щекотки почти не боятся. Также это не наиболее уязвимые части тела.

Единственной гипотезой, получившей подтверждение, стала предложенная Чарльзом Дарвином: сильнее всего щекотно в тех местах, к которым в повседневной жизни прикасаются реже всего. Однако исследователи отмечают, что и эта теория не объясняет феномен полностью.