Смартфоны Samsung начали самовольно понижать качество фото
Камера смартфонов Samsung может без уведомления пользователя понизить разрешение во время съемки. Об этом сообщает издание Android Authority.
На проблему обратил внимание пользователь официального форума Samsung в Южной Корее. Он выяснил, что при попытке сделать фото на камеру Galaxy Z Fold 8 с настройкой 24 мегапикселя получил изображение, снятое с разрешением 12 мегапикселей. В службе поддержки клиентов Samsung ответили, что это поведение камеры является совершенно нормальным.
Инженеры корпорации рассказали, что телефоны бренда могут самовольно понижать разрешение камеры — даже если оно было установлено пользователем вручную. В Samsung рассказали, что это делается ради безопасности и быстродействия устройства. Так, камера может снизить разрешение из-за перегрева аппарата и при съемке в условиях низкой освещенности, со вспышкой, крупным планом и в других режимах работы.
Журналисты Android Authority изучили отзывы пользователей Samsung и выяснили, что на похожие проблемы жаловались владельцы как минимум еще одного флагмана — Galaxy S26 Ultra.
В начале августа известный ютубер JerryRigEverything протестировал новый Samsung Galaxy Z Fold 8 на прочность. Складной смартфон выдержал тест на изгиб, но сильно поцарапался.