Смартфоны Samsung начали самовольно понижать качество фото

Камера смартфонов Samsung может без уведомления пользователя понизить разрешение во время съемки. Об этом сообщает издание Android Authority.

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На проблему обратил внимание пользователь официального форума Samsung в Южной Корее. Он выяснил, что при попытке сделать фото на камеру Galaxy Z Fold 8 с настройкой 24 мегапикселя получил изображение, снятое с разрешением 12 мегапикселей. В службе поддержки клиентов Samsung ответили, что это поведение камеры является совершенно нормальным.

Инженеры корпорации рассказали, что телефоны бренда могут самовольно понижать разрешение камеры — даже если оно было установлено пользователем вручную. В Samsung рассказали, что это делается ради безопасности и быстродействия устройства. Так, камера может снизить разрешение из-за перегрева аппарата и при съемке в условиях низкой освещенности, со вспышкой, крупным планом и в других режимах работы.

Журналисты Android Authority изучили отзывы пользователей Samsung и выяснили, что на похожие проблемы жаловались владельцы как минимум еще одного флагмана — Galaxy S26 Ultra.

В начале августа известный ютубер JerryRigEverything протестировал новый Samsung Galaxy Z Fold 8 на прочность. Складной смартфон выдержал тест на изгиб, но сильно поцарапался.