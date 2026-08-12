Миру придется приспособиться к более опасному климату

Человечеству придется приспосабливаться к более продолжительным засухам и увеличению количества ударов молний вследствие изменения климата. Об этом РИА Новости рассказала профессор кафедры лесных и природоохранных наук Университета Британской Колумбии Лори Дэниэлс.

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31 июля газета Financial Times написала, что скоро вся Европа может быть охвачена огнем от природных пожаров из-за аномальной жары. Наиболее уязвимыми перед огненной стихией окажутся Греция, Италия и часть Центральной Европы.