Приложение «Яндекс Пэй» удалили из App Store

Приложение Яндекс Пэй в среду, 12 августа, стало недоступно в App Store, сообщила компания в своем Telegram-канале.

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Пользователям iOS рекомендовано не удалять приложение — оно продолжает работать, однако заново установить или обновить его пока нельзя.

В Яндекс Пэй посоветовали отключить автозагрузку обновлений в настройках App Store и добавить веб-версию сервиса на домашний экран. Для пользователей Android приложение по-прежнему доступно в Google Play, а также в RuStore. Кроме того, сервисом можно пользоваться через сайт pay.yandex.ru в любом браузере.

Компания заверила, что деньги пользователей в безопасности, а сервисы продолжают работать в штатном режиме. В ближайшее время будет найдено решение для iOS-устройств, говорится в сообщении.

16 июля стало известно, что приложение мессенджера МАКС больше недоступно для скачивания в Google Play. При этом аналогичная ситуация произошла и с приложением социальной сети VK.

13 июля Евросоюз ввел санкции в отношении VK. Под ограничения попало и юридическое лицо, отвечающее за работу мессенджера МАКС. Приложение VK также удалили из App Store.