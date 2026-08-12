Качество прогнозов погоды улучшилось

Климатолог, директор Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН Владимир Семёнов рассказал о росте точности прогнозов погоды.

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В беседе с NEWS.ru он отметил, что современные численные модели используют более высокое разрешение и учитывают больший спектр процессов в атмосфере. Повышению качества также помогло развитие спутниковых наблюдений.

По словам Семёнова, десятидневные прогнозы сейчас сопоставимы по качеству с трёхдневными прогнозами 25-летней давности, а методы прогнозирования продолжают развиваться.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила о заметном похолодании в Москве в середине недели.