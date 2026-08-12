Intel и Nvidia анонсировали многомиллиардные программы финансирования ИИ

Американские технологические гиганты Intel и Nvidia объявили о масштабных финансовых инициативах для удовлетворения растущего спроса на искусственный интеллект, сообщает CNBC.

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Компания Intel 11.08.2026 увеличила план по продаже акций на треть, до $20 млрд, установив цену размещения на уровне $95 за бумагу. Изначальная сумма в $15 млрд была озвучена 10.08.2026, после чего котировки* производителя снизились на 4%. Привлеченные средства планируется направить на развитие бизнеса по производству чипов для сторонних заказчиков. Эксперты предполагают, что у корпорации уже есть договоренности с новыми клиентами.

Параллельно акции Nvidia продемонстрировали умеренный рост после анонса программы финансирования на $500 млрд, реализуемой совместно с крупнейшими игроками Уолл-стрит, включая Goldman Sachs. Руководство разработчика графических процессоров отмечает, что вычислительные мощности становятся новым классом инвестиционных активов. Данная инициатива призвана обеспечить колоссальные объемы капитала, необходимые для строительства центров обработки данных** в условиях дефицита предложения на рынке.

*Котировки — это рыночные цены ценных бумаг, валют или товаров, которые устанавливаются в результате торгов на бирже. Они постоянно меняются в зависимости от спроса и предложения, отражая текущую рыночную стоимость компании или актива.

**Центр обработки данных — специализированное здание или помещение, в котором размещено серверное и сетевое оборудование для хранения, обработки и передачи больших объемов информации. В контексте ИИ такие объекты необходимы для работы мощных вычислительных систем, требующих огромного количества электроэнергии и охлаждения.