Исследовательским университетам призвали дать доступ к мегасайенс-установкам

Исследовательские университеты должны получить доступ к уникальным научным установкам и центрам коллективного пользования, а также участвовать в подготовке кадров для мегасайенс-установок. С таким предложением на заседании Совета по науке при президенте РФ Владимире Путине в Новосибирске выступила председатель Совета федеральной территории Сириус, руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.

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Во вторник Путин в ходе рабочей поездки в Новосибирск поздравил научное сообщество с созданием мегасайенс-установки "Сибирский кольцевой источник фотонов" (СКИФ) и поблагодарил причастных к этому специалистов. Шмелева отметила, что созданная инфраструктура образует системообразующий научно-технологический цикл, и указала, что модель не должна стать достоянием одного исследовательского центра, к ней должны получить доступ и другие университеты.

«Предлагаю включить доступ к уникальным научным установкам и центрам коллективного пользования как критерий, который сейчас разрабатывает министерство [науки и высшего образования], отнесения университетов к исследовательскому типу и включить это в их программы развития. То есть заложить такую квоту, которую они должны выигрывать, конкурентную квоту для университета», — сказала Шмелева.

Она также предложила разработать единую модель доступа к экспериментальному времени, которую можно включить в конкурсные квоты для университетов, научных проектов и подготовки кадров. По словам Шмелевой, Новосибирский госуниверситет может стать головным партнером СКИФа и открыть доступ к установке университетам, у которых нет такой инфраструктуры в непосредственной близости.

Как отметила Шмелева, российские передовые исследовательские университеты не должны подтверждать свой статус только публикационными показателями в отрыве от экспериментальной базы.

«Генеративные ИИ сейчас производят поток текстов, <...> и мировая наукометрия уже отходит от текстов. Она переходит к подтвержденным результатам, только к экспериментам на установке — их сымитировать нельзя, это честный индикатор исследовательского статуса», — подчеркнула Шмелева.

Также она предложила создать сетевые программы подготовки кадров для мегаустановок. В частности, она отметила необходимость подготовки специалистов в таких областях, как ускорительная физика, работа с большими экспериментальными данными, их анализ, защита и управление доступом, ИИ-методы анализа.

СКИФ

СКИФ — лучший в мире источник фотонов в среднем энергетическом диапазоне, установка позволит заниматься научными исследованиями на пучках синхротронного излучения, "заглядывая внутрь" вещества и получая сверхточные данные о его структуре и поведении на атомарном уровне, в том числе во время сверхбыстрых процессов. Официальный пуск СКИФ намечен на конец августа.