Разработана схема полного излечения новорожденных от ВИЧ

Однократная тройная терапия может полностью вылечить новорожденных от ВИЧ, показали эксперименты на макаках. Многообещающие результаты приведены в журнале Nature Microbiology.

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Проблема ВИЧ у новорожденных стоит очень остро. Более 120 000 младенцев ежегодно заражаются от матери (преимущественно во время родов), и им приходится пожизненно принимать лекарства — если есть такая возможность.

Главная идея новой схемы лечения — одновременное сочетание трех препаратов: нейтрализующие антитела, стандартная антиретровирусная терапия (АРТ), экспериментальное моноклональное антитело леронлимаб и своевременное — в первые три дня жизни — начало их введения.

Каждый из этих методов по отдельности уже применялся ранее, но ни один не давал полного излечения, поэтому руководивший исследованием профессор Джона Сача из Орегонского университета здоровья и науки сомневался в успехе.

«Ничто не предвещало, что это полностью очистит организм от вируса. Это как раз из тех случаев, когда ставишь эксперимент — и, о чудо, он срабатывает, и ты делаешь новое открытие», — делится он.

Точный механизм синергии остается неясным. Сача полагает, что леронлимаб (который во многом — его детище) мешает присоединению вируса к рецепторам CCR5.

«По причинам, которые мы пока не до конца понимаем, ВИЧ предпочитает проникать в клетки именно через CCR5. Блокируя этот вход, мы как бы не даем подливать масла в огонь», — объясняет исследователь.

Его коллега и соавтор Нэнси Хейгвуд применила более развернутую метафору.

Перекрываем кран: АРТ не устраняет ВИЧ полностью, но резко ограничивает его способность к размножению. Вытираем лужи: нейтрализующие антитела связывают вирус, уменьшая его количество в кровотоке.

Запираем помещение: леронлимаб не дает оставшемуся вирусу заражать новые клетки — как если бы герметично закрыть комнату водонепроницаемым клапаном.

Такая комбинация особенно эффективна на самых ранних стадиях инфекции, подчеркивает Хейгвуд.

«В течение первой недели после заражения происходит гораздо больше процессов, чем мы предполагали раньше. Судя по этому эксперименту, между вирусом и антителами существует динамическое взаимодействие, которое разворачивается по мере распространения инфекции», — говорит она.

Исследователи хотят проверить, будет ли тройная терапия эффективна за пределами 72 часов после заражения. «Мы проверяли только до трех дней. Сработает ли она через неделю? Через две? Насколько поздно можно вмешаться, чтобы все еще очистить организм от вируса?» — размышляет Сача.