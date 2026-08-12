Раскрыто удивительное свойство марсианского метеорита

Марсианский метеорит, поднятый в 2019 году в алжирских песках, оказался обладателем изотопного состава, какого у пород этого типа прежде не встречали. Образец NWA 13441 несёт признаки древнейшего вещества Солнечной системы, хотя сам заметно моложе.

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Речь о составе, типичном для хондритов — самых ранних, нерасплавленных пород, сформировавшихся около 4,56 миллиарда лет назад, когда планетная система только складывалась. Возраст же алжирской находки внушителен, но куда скромнее: примерно 1,27 миллиарда лет.

Именно эта цифра делает камень особенно ценным. Всего на Земле собрано около 400 обломков Красной планеты, и большинству из них не более 600 миллионов лет, тогда как остальные старше 2,4 миллиарда. Между двумя группами зияла пропасть в 1,8 миллиарда лет, словно из марсианской истории вырвали целую главу.

По классификации образец относится к шерготтитам, магматическим породам, у которых подобная изотопная подпись не отмечалась никогда. Исследователи полагают, что это может указывать на существование участков недр, оставшихся нетронутыми на протяжении миллиардов лет.

Объяснение подсказывает сравнение с нашей планетой. Здесь тектоника плит непрерывно перерабатывает кору и уничтожает древнейшие породы, а на Марсе такого механизма нет, поэтому глубинные слои сохранились в первозданном виде.

Помимо необычного состава находка примечательна тем, что заполняет тот самый пробел в геологической летописи — это первый известный шерготтит подобного возраста.