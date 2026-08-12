Ископаемое, найденное в Арктике, оказалось неизвестным гигантом

Окаменелость гигантского древнего существа, найденную на арктическом острове почти восемьдесят лет назад, наконец удалось изучить и описать как новый вид.

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Им оказался плагиозаврид — представитель вымершей группы похожих на амфибий животных, а сама находка стала крупнейшим плагиозавридом из всех известных науке. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Papers in Palaeontology.

Окаменелость, забытая во льдах

История началась в 1948 году, когда британская экспедиция обнаружила на вершине острова Медвежий (Bjørnøya) сильно поврежденные остатки гигантской окаменелости. Забрать находку целиком возможности не было — ученые сфотографировали ее, взяли несколько костей и оставили остальное на волю арктических ветров и дождей.

Долгое время исследователи считали, что суровые полярные зимы попросту не оставили от находки ничего живого, и о ней забыли. Случайно на нее наткнулась норвежская полевая группа только в 1984 году — спустя 37 лет после того, как окаменелость в последний раз видели люди. За эти десятилетия под открытым небом кости успели растрескаться, часть из них попросту исчезла.

Извлечь находку удалось только после недельных раскопок, но и после этого она еще долгие годы пролежала практически неизученной. Полноценно подготовить окаменелость для исследования смогли лишь недавно, в музее естественной истории Штутгарта.

Кем были плагиозавриды

Плагиозавриды — вымершая группа плоскотелых существ, обитавших на дне водоёмов в триасовый период, примерно от 251 до 201 миллиона лет назад. Больше всего их выделяла необычная форма тела.

«Череп был намного шире, чем длиннее, а по очертаниям напоминал бумеранг», — рассказал палеонтолог Государственного музея естественной истории Штутгарта Райнер Шох.

По данным исследования, эти животные жили на дне рек, озер и морей, поджидая добычу и затем засасывая ее широко раскрытой пастью, усеянной мелкими зубами. Их окаменелости находили по всему древнему миру — от Бразилии до Китая, но именно арктическая находка оказалась особенной.

Хищник триасовых морей

Чтобы восстановить недостающие части черепа, ученые воспользовались фотографиями, сделанными еще в 1948 году. Сам череп оказался огромным — около 70 сантиметров в ширину, но всего порядка 21 сантиметра в длину, из-за чего его очертания образовывали почти идеальный полукруг.

Судя по огромным размерам, крупным зубам и необычно широкой пасти, животное было активным охотником и, возможно, занимало место одного из главных хищников своей экосистемы. Особенности строения оказались настолько уникальными, что ученые признали находку новым видом и назвали его Arctobatrachus urdensis. Длина животного составляла около 2,7 метра — это делает его самым крупным плагиозавридом из когда-либо обнаруженных.

Анализ положения вида на эволюционном древе показал, что он относится к числу самых ранних представителей плагиозавридов. Это дало ученым редкую возможность увидеть, какими могли быть предки этой необычной группы животных. Судя по всему, изначально эти существа были более активными пловцами с менее плоским телом, и лишь со временем эволюция сделала их более плоскими и малоподвижными обитателями дна.

Кому повезло после массового вымирания

По словам Шоха, находка интересна еще и тем, в какое время жило это животное.

«Этот вид был одним из многих победителей чрезвычайно жаркого периода, который вызвал масштабное вымирание за несколько миллионов лет до этого», — отметил он.

Открытие пополняет и без того растущее понимание того, какими были эти малоизученные морские существа.