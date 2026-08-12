Найдены останки трехметрового охотника с черепом-бумерангом

Череп шириной 70 сантиметров при длине всего 21 — такие пропорции имело существо, останки которого пролежали в арктической почве почти восемьдесят лет с момента первой находки. Норвежские исследователи заново отыскали окаменелость и описали по ней неизвестный науке вид.

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История началась в 1948 году на вершине острова Бьернейя (Медвежий), где британская экспедиция заметила торчавшие из земли крупные кости. Извлечь их не удалось — слишком крепко материал вмерз в грунт. Ученые сделали несколько снимков, взяли пару образцов и оставили находку под ледяными ветрами и дождями.

Спустя десятилетия на то же место случайно вышли норвежцы. Современные технологии позволили доставить окаменелость в лабораторию, и там выяснилось, что перед специалистами плагиозаврид — древнее земноводное, обитавшее в триасовом периоде около 240 миллионов лет назад.

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Длина экземпляра достигала 2,7 метра, что делает его крупнейшим представителем группы из когда-либо найденных. Существа эти вообще отличались необычным сложением: ширина головы у них превышала длину, а формой она напоминала бумеранг.

Вид получил название Arctobatrachus urdensis. Множество зубов разного размера и непривычно широкая пасть указывают на активного охотника, а габариты позволяют предполагать, что он занимал вершину пищевой цепи в своей экосистеме.

Образ жизни таких животных известен по другим находкам. Они держались дна рек, озер и морей, где терпеливо поджидали добычу, а затем буквально засасывали ее широким зубастым ртом.