Роскосмос решил провести онлайн-трансляцию солнечного затмения

Госкорпорация Роскосмос организует прямой эфир уникального астрономического явления, которое можно будет наблюдать с территории России.

«Роскосмос» в среду покажет прямую трансляцию частичного солнечного затмения, сообщается в официальном Max-канале корпорации. Наблюдательной площадкой для эфира станет самое высокое здание Европы – петербургский Лахта Центр.

«Солнце, Питер и «Роскосмос»: смотрите прямую трансляцию частичного солнечного затмения с вершины самого высокого здания Европы», – говорится в сообщении госкорпорации.

Отмечается, что 12 августа станет главным астрономическим днем в году. В этот день на небе можно будет наблюдать парад планет, солнечное затмение и пик метеорного потока Персеиды.

Полное солнечное затмение произойдет 12 августа. В России полная фаза будет видна только на Таймыре, тогда как на севере и северо-западе страны будут заметны лишь его частные фазы.

Главные факты о явлении расскажут старший научный сотрудник Пулковской обсерватории Елена Куприянова и ведущий программы «Астрограф» Николай Вдовин.

Подключиться к трансляции можно будет из приложения или сайта «Яндекс Погоды» с помощью специального виджета.

Эфир начнется 12 августа в 19.50. После завершения трансляции запись будет доступна в социальных сетях «Роскосмоса» и на сервисе Кинопоиск.

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