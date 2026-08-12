Ученые предложили по-новому рассчитывать массу галактик

Астрономы Миссурийского университета нашли свидетельства того, что соотношение крупных и небольших звезд зависит от условий их рождения. Результат ставит под сомнение правило, которое более полувека используется при расчете массы, возраста и развития далеких галактик.

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Большинство небольших звезд невозможно непосредственно разглядеть в других галактиках: они слишком тусклые и теряются на фоне более ярких объектов. Поэтому ученые оценивают их количество по видимым крупным звездам. Для этого применяется начальная функция масс, предполагающая, что звезды разных размеров повсюду рождаются примерно в одинаковых пропорциях.

Сотрудники Миссурийского университета проверили это предположение по данным космической обсерватории Gaia, составившей карту почти двух миллиардов звезд Млечного Пути. Исследователи сравнили звездные скопления, участники которых появились одновременно и в сходных условиях. Если бы используемое правило было универсальным, соотношение звезд разных масс в скоплениях оказалось бы примерно одинаковым. Однако наблюдения выявили заметные различия.

Авторы предлагают не отказываться от существующей модели, а учитывать плотность, химический состав и другие особенности среды, в которой сформировались звезды. Такой подход может изменить оценки массы некоторых далеких галактик. Он также способен частично объяснить, почему ряд ранних галактик, обнаруженных телескопом имени Джеймса Уэбба, выглядит неожиданно массивным.