Археологи вскрыли древнегреческую гробницу

Редчайшая золотая монета, отчеканенная около 405 года до нашей эры, найдена при раскопках в сицилийском Агридженто. Артефакт весом чуть больше грамма пролежал в земле почти два с половиной тысячелетия и дошёл до нас в прекрасном состоянии.

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Обнаружили его в устье реки Акрагас, где велись спасательные работы. Там находится древнегреческая гробница, которой угрожало разрушение. Она входит в некрополь, использовавшийся с VI по V век до нашей эры.

На лицевой стороне выгравирован профиль Геракла в шкуре Немейского льва - символ силы и защиты. Оборот украшает квадрат, разделённый на четыре части, в центре женская голова, а по углам греческие буквы ΣΥΡΑ, то есть "Сира", сокращение от "Сиракузы". Сохранность позволила установить и заказчика чеканки - им был тиран Сиракуз Дионисий I Старший.

Выпуск пришелся на разгар драматических событий. В 409 году до нашей эры Карфаген, одна из сильнейших держав того времени, начал завоевание греческих владений на острове. Акрагас, как тогда назывался Агридженто, был осажден, взят и разграблен полководцем Гимильконом в 406 году.

Сиракузы, союзники осажденного города, финансировали войну именно такими золотыми выпусками. Дионисий, командовавший их войсками, в 405 году захватил власть и заключил мир с противником ценой огромных территориальных уступок, но уже в 398 году возобновил боевые действия.

Изгнать карфагенян с острова ему так и не удалось - попытки продолжались вплоть до его смерти в 367 году до нашей эры. Тем ценнее находка: это материальное свидетельство катастрофы, потрясшей греческую Сицилию в конце V века.