Блокировщик рекламы uBlock Origin сдался перед Facebook*

Популярный блокировщик рекламы uBlock Origin официально прекращает «борьбу» с Facebook*. Проблема в том, что соцсеть постоянно меняет код своих страниц.

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Как только создатели блокировщиков находили способ спрятать рекламу, инженеры соцсети перестраивали систему так, чтобы обойти защиту. По словам одного из разработчиков uBlock Origin, в Facebook* этим занимаются «сотрудники с зарплатами в миллионы долларов».

В качестве примера приводится один из трюков: рекламу часто помечают словом «Sponsored» («Реклама»). Чтобы блокировщик не мог зацепиться за эту надпись, Facebook* разбивает её на отдельные буквы, каждую из которых прячет в свой кусок кода. Иногда буквы даже перемешивают или добавляют лишние символы.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена