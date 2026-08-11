Вьетнам планирует запустить спутники совместно со SpaceX в 2027 году

Вьетнамская аэрокосмическая компания VinSpace, дочернее предприятие конгломерата Vingroup, подписала контракт с американской корпорацией SpaceX о запуске спутников в 2027 году. Об этом сообщила пресс-служба компании Vingroup.

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Как говорится в заявлении, американская компания доставит вьетнамские спутники на орбиту, а вьетнамская компания будет отвечать "за исследования, разработку, производство и эксплуатацию своих спутников". В компании ожидают, что заключенное соглашение поможет развитию космической отрасли Вьетнама и укрепит "аэрокосмические возможности" страны.

"Испытание разработанных внутри страны спутниковых модулей на орбите необходимо, чтобы применить научно-исследовательские возможности нашей технической команды на практике. Контракт со SpaceX - это важная ступень долгосрочной стратегии VinSpace, целью которой является создание коммерческой аэрокосмической экосистемы во Вьетнаме, а также интеграция страны в мировую космическую промышленность", - отметил гендиректор компании Ву Чонг Тху.

Как говорится на сайте VinSpace, организация стремится стать "ведущей вьетнамской компанией полного цикла в аэрокосмической отрасли". С этой целью компания намерена развивать возможности в сфере спутниковых систем, наземной инфраструктуры, связи и геопространственной разведки.