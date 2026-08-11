В Китае ИИ устроил рыбам «паспортный контроль» на дамбе

На тибетской ГЭС с 2015 года через специальный рыбоход прошло около 570 тысяч редких рыб — и до недавнего времени каждую из них люди пытались сосчитать вручную, глядя через стекло.

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В Китае начали использовать систему на основе искусственного интеллекта, которая круглосуточно распознает и считает рыб, проходящих через специальный рыбоход на гидроэлектростанции Цангму в Тибете. Как сообщает South China Morning Post, алгоритм анализирует внешний вид и движения животных, чтобы определить их вид и отследить миграцию.

Раньше за проходом рыб через такие сооружения приходилось наблюдать людям. Сотрудники вручную фиксировали каждую особь за стеклом, что занимало много времени и не исключало ошибок. Теперь эту работу взяла на себя автоматизированная система, которая, по заявлению разработчиков, распознает виды и считает рыб с точностью до 95%.

ИИ распознает рыб по плавникам и движениям

Система объединяет данные сонара, оптических сенсоров и архивных записей. Алгоритм обращает внимание не только на размеры и очертания рыбы, но и на форму плавников, характер движений и другие отличительные признаки.

Это особенно важно для тибетского региона, где обитают виды, приспособленные к холодной воде и условиям высокогорных рек. Система может фиксировать каждую рыбу, проходящую через рыбоход, и одновременно записывать температуру воды и время миграции.

Таким образом, вместо отдельных наблюдений постепенно формируется большая база данных о состоянии местной популяции. Она может помочь исследователям понять, какие виды пользуются рыбоходом, когда начинается их миграция и насколько успешно животные преодолевают искусственную преграду.

Как рыбы обходят 116-метровую дамбу

Гидроэлектростанция Цангму расположена на реке Ярлунг-Цангпо. Высота плотины составляет 116 метров, а мощность станции достигает 510 МВт.

Для рыб здесь построили специальный рыбоход. Это система каналов и ступеней с контролируемым потоком воды, по которым животные могут подниматься вверх по течению, минуя плотину. Конструкция рассчитана в том числе на слабых пловцов, которым трудно преодолевать сильное течение.

По данным, приведенным в публикации, с момента открытия рыбохода в 2015 году через него прошло около 570 тысяч редких рыб. Сооружение включает несколько участков с плавным перепадом высоты, чтобы снизить нагрузку на животных.

Рыбоходы применяют для восстановления миграционных маршрутов, которые плотины перекрывают своим сооружением. Многие речные виды перемещаются между местами кормления и нереста, поэтому искусственная преграда может серьезно повлиять на их численность.

Вместе с ИИ рыб выпускают обратно в реку

Одного контроля за миграцией недостаточно. На гидроэлектростанции также действует программа разведения, в рамках которой в дикую природу уже выпустили почти 2 млн рыб. По данным китайской стороны, это помогает поддерживать численность местных видов.

При этом сами плотины остаются серьезным фактором воздействия на речные экосистемы. Они меняют скорость течения, температуру воды и перенос осадков, а главное — разрывают естественные маршруты миграции.

Подобные системы автоматического мониторинга рыб уже применяются и в других странах. Камеры и алгоритмы используют, например, для наблюдения за миграцией рыбы в Северной Америке.

Для китайского проекта автоматизация дает еще одно преимущество. Рыб теперь можно отслеживать непрерывно, а не только в те часы, когда возле рыбохода находится наблюдатель. Это позволяет собирать гораздо больше данных о миграции и сопоставлять их с условиями в реке.

При этом остается вопрос, насколько эффективно такие технологии способны компенсировать экологические последствия строительства крупных плотин. Особенно актуальным он становится на фоне планов Китая построить ниже по течению, в районе Медог, еще одну гигантскую гидроэлектростанцию мощностью около 60 ГВт.