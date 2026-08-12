В Дербенте нашли монету XIII века

Монету первой половины XIII века нашли при археологических раскопках в Дербенте. Таких монет всего несколько десятков во всем мире, отчеканены они были в Аварском нуцальстве — раннефеодальном государстве, существовавшем на территории современного Дагестана, сообщил на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" заведующий отделом средневековой археологии ИА РАН, руководитель Дербентской экспедиции Владимир Коваль.

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«Это монета, у которой практически нет аналогий на территории вообще всего мира. Отчеканена она была в Хунзахе, где находилось Аварское нуцальство, и в первой половине XIII века был организован выпуск таких монет. Их известно всего около десятка, они подражают монетам Грузии. На одной стороне — грузинская легенда, на другой стороне — арабская, и написано, кто выпускал, — нуцал Аварии бояр Сурак. До него их никто не выпускал, и после него таких монет не было», — сообщил Коваль.

Он также отметил, что в рамках работ было найдено уникальное блюдо.