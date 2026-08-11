Samsung научит смартфоны менять и иконки приложений в тёмной теме
В будущем в смартфонах Samsung может появиться автоматическое затемнение иконок приложений при тёмной теме оформления. Согласно обнаруженным следам в последней версии приложения Nearby Device, компания уже тестирует эту возможность.
Так, при включении тёмного режима фоновый цвет иконок будет автоматически меняться со светлого на тёмный.
Подобную функцию Samsung уже пробовала внедрить в One UI 8.5, но тогда она так и не вышла. Сейчас следы этой возможности найдены в сборке One UI 9.5.
Когда именно выйдет One UI 9.5, пока неизвестно.