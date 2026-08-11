Во Франции остановили половину энергоблоков крупнейшей АЭС из-за нашествия медуз

Французская энергокомпания EDF остановила три реактора АЭС «Гравлин» на севере Франции из-за массового скопления медуз в системах фильтрации станции. Как сообщает ТАСС, об этом заявила пресс-служба компании.

Уточняется, что три энергоблока были остановлены автоматически. Мощность четвертого была понижена. Всего на станции шесть реакторов: пятый остановили для планового техобслуживания, на полной мощности продолжает работать шестой.

АЭС «Гравлин» и раньше сталкивалась с аналогичной проблемой. Четыре года назад из-за медуз автоматически остановились четыре реактора. Летнему размножению медуз у побережья способствуют повышение температуры океана и чрезмерный вылов рыбы.

Инцидент случился на фоне рекордного сокращения производства электроэнергии на французских АЭС из-за жары и засухи. На 9 августа было недоступно 15,6% мощностей всей французской атомной генерации.