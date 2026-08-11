Чернышенко предложил дать ученым доступ к отечественному ИИ

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко выступил с инициативой создать в России федеративную исследовательскую инфраструктуру для применения отечественного искусственного интеллекта (ИИ) в науке. Об этом пишет ТАСС.

Свое предложение Дмитрий Чернышенко озвучил на заседании Совета при президенте РФ по науке и образованию в Новосибирске.

«Мы предлагаем сделать именно эту сеть основой для федеративной исследовательской инфраструктуры, именно для отечественного ИИ в науке, которая объединит и вычислительные мощности, и данные для обучения исследований с помощью ИИ, и наши суверенные национальные ИИ-модели и так далее», - пояснил он.

В качестве основы, которая объединит не только суперкомпьютеры, но и отдельные кластеры с видеокартами, находящиеся в различных учреждениях, предложено использовать уже созданную национальную компьютерную сеть. При этом главной задачей должно стать предоставление ученым доступа к вычислительным ресурсам университетов и крупнейших российских компаний, в том числе Сбера и «Яндекса».

«Сделаем так, чтобы доступ ученых действительно был бесплатный, чтобы данные экспериментов оставались внутри наших суверенных сетей», - подчеркнул Чернышенко.

Также вице-премьер выступил с предложением создать операционный центр, который будет заниматься стандартизацией и распределением ресурсов между научными проектами. Первым пилотным проектом новой инфраструктуры он предложил сделать Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ).

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин посетил СКИФ в ходе рабочей поездки в Новосибирск. Центр позволит проводить исследования мирового уровня с яркими и интенсивными пучками рентгеновского излучения во множестве областей – химии, физике, материаловедении, биологии, геологии, археологии, палеонтологии. Строительство научного комплекса завершилось 20 июня. Официальный пуск СКИФ намечен на конец августа, а первый научный эксперимент запланирован на сентябрь.