У побережья Коста-Рики заметили «магические» кораллы

У побережья Коста-Рики ученые обнаружили новый вид глубоководных кораллов, который получил название в честь вселенной писателя Джона Р. Р. Толкина. Ярко-желтые колонии нашли на подводных горах возле острова Коко на глубине от 360 до 529 метров. Об открытии сообщает Pensoft Blog.

Образцы удалось собрать с помощью подводного аппарата SuBastian во время экспедиций исследовательских судов Океанографического института Шмидта. Кораллы образуют крупные колонии высотой более метра и растут на скалистых выступах.

Особенно необычным открытие сделали многочисленные офиуры — морские животные, похожие на звезд, — которые практически полностью покрывали кораллы. Из-за их яркого сочетания колонии казались мерцающими и напоминали светящиеся деревья.

Новый вид получил название Laurinque elenya. Родовое имя Laurinque отсылает к Лаурелин — великому и древнему Древу Валинора (вымышленного королевства), источавшему золотой свет до появления Солнца и Луны. Еlenya переводится как «звездный» и связано с полями офиур, среди которых обнаружили кораллы.

Однако определить происхождение нового организма оказалось сложнее, чем его название. Анализ трех генов показал противоречивые результаты: каждый из них указывал на разные, неродственные группы кораллов. Тогда ученые провели более масштабное исследование, изучив сотни генов.

Оказалось, что Laurinque elenya не соответствует ни одному известному семейству. Исследователи пришли к выводу, что коралл представляет собой отдельную эволюционную линию, которая имеет связь с семейством Eunicellidae, но существенно отличается от него как генетически, так и по строению. В результате для нового коралла ученые создали отдельное семейство — Laurinqueidae.